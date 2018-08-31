Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yi açıkladı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.
Transferin son gününde Fenerbahçe'den büyük sürpriz... Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi renklerine kattı.
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza attı. Milli futbolcu yeni takımın formasıyla poz verdi.
F.BAHÇE RESMEN AÇIKLADI! 1+1 YILLIK...
Fenerbahçe resmi açıklama yaparak Tolga Ciğerci'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İşte sarı lacivertli ekibin açıklaması;
'Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Tolga Ciğerci’ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.'
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