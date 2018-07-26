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Fenerbahçe transferde gaza bastı!

Fenerbahçe, Cocu'nun isteği üzerine stoper Martins İndi için harekete geçti. Stoke City'de oynamak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu F.Bahçe'ye yeşil ışık yaktı.

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Sarı- Lacivertli yönetim Teknik Direktör Cocu'nun isteği üzerine listedeki isimlere yönelmeye başladı. F.Bahçe, savunmayı güçlendirmek için İngiltere Premier Ligi'nden düşen Stoke City'nin Hollandalı futbolcusu Martins İndi'yi kiralamak için ilk teklifi yaptı.

STOKE'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Sarı - Lacivertli yönetimin 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu ortaya çıkarken 26 yaşındaki futbolcunun küme düşen Stoke City'de oynamak istemediği ve bunun için F.Bahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Teknik Direktör Cocu'nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 yıldır Stoke forması giyen Martins İndi geçen sezon 19 maçta oynadı.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Yönetimin Hollandalı için için Stoke City ile yeni bir görüşme yapması ve satın alma opsiyonuyla İngiliz kulübüne 2. teklifi sunması bekleniyor. Bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi.

(Takvim)

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