Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yunus Mallı ve Kevin Trapp gündemde
Fenerbahçe yönetimi, Wolfsburg'dan Yunus Mallı ile PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp'ı kiralamak için her iki kulübe de resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe transferde bir açıldı pir açıldı! Art arda gelen imzaların adından Sarı-Lacivertliler iki ismi daha kadrosuna katmak için gaza bastı.
HER AN BİTEBİLİR
Fenerbahçeli kurmaylar, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kiralamak için Alman kulübüne teklifte bulundu.
26 yaşındaki 10 numara için anlaşma sağlanırsa Yunus Mallı birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek. Kaleci transferi için Benfica'dan Bruno Varela'ya teklif yapan Fenerbahçe'nin PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp için de kiralama teklifte bulunduğu öğrenildi.
COCU 'TRAPP' DEDİ
Cocu'nun ilk tercihinin ise Alman kaleci Kevin Trapp olduğu gelen haberler arasında.
(Takvim)
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