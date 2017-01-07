Fenerbahçe tribünleri Fethi Sekin'i unutmadı
Fenerbahçe taraftarları, THY Euroleague'deki EA7 Emporio Armani Milan maçında kahraman şehidimiz Fethi Sekin'i unutmadı.
THY Euroleague'de Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk ederken maçın son bölümünde İzmir adliyesindeki saldırıda hayatı pahasına bir katliam yaşanmasını önleyen trafik polisi Fethi Sekin unutulmadı.
Fethi Sekin unutulmadı
Ülker Sports Arena’yı dolduran taraftarlar, İzmir adliyesindeki saldırıda hayatı pahasına bir katliam yaşanmasını önleyen trafik polisi Fethi Sekin’i unutmadı.
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