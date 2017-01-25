Fenerbahçe, Ismail Moalla'yı transfer etti
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunuslu oyuncu Ismail Moalla'yı renklerine bağladı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunus Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu Ismail Moalla'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ismail Moalla'ya Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, kendisine erkek voleybol takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe'nin, Ismail Moalla ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
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