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Fenerbahçe, Ismail Moalla'yı transfer etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunuslu oyuncu Ismail Moalla'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunus Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu Ismail Moalla'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ismail Moalla'ya Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, kendisine erkek voleybol takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin, Ismail Moalla ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

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