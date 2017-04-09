Fenerbahçe UEFA'ya dekontları yolladı
Takımda tüm oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatıran Başkan Aziz Yıldırım, dekontları UEFA'ya yolladı.
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Gelecek ay UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'le finansal fair-play konusu üzerinden bir görüşme yapacak olan Başkan Aziz Yıldırım kolları erken sıvadı.
İlk olarak tüm futbolcu alacaklarını kapattı.
Fenerbahçe'de içeride parası olan oyuncu kalmadı. Yapılan bu ödemelerden sonra alınan banka dekontları UEFA'ya gönderildi.
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