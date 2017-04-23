Fenerbahçe uzatmalarda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. TT Arena'da Fenerbahçe, son dakika golüyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin tek golünü 90+1. dakikada Josef de Souza kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 49 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin ligdeki puanı 53 oldu.

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 29. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.

IGOR TUDOR'DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Medipol Başakşehir maçında görevlendirdiği Aurelien Chedjou, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Eren Derdiyok'u bu kez tercih etmeyen Tudor, derbide bu futbolcuların yerine Sabri Sarıoğlu, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'ye forma verdi.

Mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümünde iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. Galatasaray top rakibe geçtiğinde yaptığı presle dikkat çekerken, Fenerbahçe de uzun toplarla hücuma çıkmaya çalıştı.

TT Arena'da 12. dakikada kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Önce Podolski ile Mehmet Topal arasında tansiyon çıktı. İki futbolcu tartışırken araya giren Sneijder ve van Persie birbirlerini itekledi ve tartışma büyüdü. Pozisyonun devamında Lukas Podolski de van Persie tartıştı. Hakem Fırat Aydınus, sarı kartına başvurmazken futbolcuları uyarmakla kaldı.

İlk 20 dakikalık bölümden sonra daha fazla topla oynayan ve rakip alanda boşluk arayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

ÖNCE YASİN, SONRA SNEIJDER DENEDİ AMA OLMADI

Fenerbahçe savunmasında görev yapan Şener, hücuma çıkarken pas hatası yaptı ve top Yasin'de kaldı. Yasin Öztekin, yakın mesafeden sert bir şut çekti ancak kaleci Volkan topu çelmeyi başardı. Dönen topa bu kez Wesley Sneijder çok sert bir vuruş yaptı ancak Volkan bu pozisyonda da topu kontrolü altına aldı. 24. dakikada Galatasaray maçtaki en etkili hücumnu geliştirmiş oldu.

İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe hızlı bir hücuma çıktı. Sağ kanattan Lens topla geldi. Lens Galatasaray savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda topu ceza sahasına koşu yapan Alper'e çıkardı. Alper topu zorda olsa kontrol ettikten sonra geriden gelen Josef de Souza'ya pasını çıkardı ancak Galatasaray'da Yasin arkadan gelerek topu takımına kazandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de skoru değiştirecek gol bulamadı ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

İki takım teknik direktörleri de mücadelenin ikinci yarısına ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı.

İkinci yarının 52. dakikasında Lukas Podolski ceza sahasının sol çaprazında olan Bruma'ya pasını çıkardı. Bruma topu zor da olsa kontrol ettikten sonra sert bir vuruş yaptı ancak top auta çıktı.

Galatasaray'ın 59. dakikada kullandığı korner sonrası Robin van Persie'nin itirazları nedeniyle hakem Fırat Aydınus, Hollandalı oyuncuya bir sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, derbideki ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. 62. dakikada sarı-lacivertli ekipde Aatif kenara gelirken, oyuna Volkan Şen girdi.

Galatasaray ikinci yarıda da rakip alanda daha fazla gol arayan taraf oldu. 66. dakikada sarı-kırmızılı takımın geliştirdiği hücumda Lukas Podolski topla buluştu. Podolski ceza sahasına çok uzak olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top rakibe çarparak kornere çıktı.

BRUMA YERİNE GİREN RODRIGUES GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Igor Tudor da oyuna ilk müdahalesini 68. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Bruma kenara gelirken, Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.

Baskısını arttıran Galatasaray, 71. dakikada çok önemli bir gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues pasını Podolski'ye çıkardı. Podolski'de ceza sahası çizgisindeki Sneijder'e pasını attı. Sneijder vurucakmış gibi yapıp savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues'e topu gönderdi. Bruma yerine oyuna giren Rodrigues ceza sahasında bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Volkan Demirel topu kornere göndermeyi başardı.

TÜRK TELEKOM ARENA'DA SON DAKİKA GOLÜ

Sağ kanattan Şener ile Fenerbahçe hücuma çıktı. Şener'in ceza sahasına açtığı ortaya Josef kafa vuruşu yaptı ve top ağlarla buluştu. 90+1. dakikada Fenerbahçe, Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

90+5. dakikada Semih'in aşırtma vuruşunda top direkten döndü.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.