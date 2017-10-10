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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan KAP'a açıklama

Fenerbahçe Futbol AŞ, bu yılın üçüncü çeyreğinde 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde etti. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ise, yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde etti.

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Fenerbahçe Futbol AŞ, bu yılın üçüncü çeyreğinde 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde etti.

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde ettiğini bildirdi.

Kulübün geçen sene aynı dönemdeki kârı da 7 milyon 742 bin 271 lira olarak açıklanmıştı.

Galatasaray'dan üçüncü çeyrekte 10,9 milyon lira kâr

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde etti.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde edildiği duyuruldu.

Kulüp geçtiğimiz senenin aynı döneminde 62 milyon lira zarar etmişti.

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