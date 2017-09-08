Fenerbahçe Vincent Janssen’i kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Tottenham forması giyen Hollandalı golcü Vincent Janssen’i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.
23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
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