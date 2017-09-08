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Fenerbahçe Vincent Janssen'i resmen duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in transferini resmi siteden açıkladı.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
 
"Kulübümüz, Premier League ekibi Tottenham Hotspur’da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
 
Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tottenham Hotspur Kulübü’nden 1 yıllığına kiralanmıştır.
 
Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen'nin Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz."

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