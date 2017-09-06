Fenerbahçe, Wanamaker transferinde mutlu sona ulaşıyor!

Geçtiğimiz sezonlarda Brose Baskets ve Darüşşafaka Doğuş ile EuroLeague'in en iyi oyun kurucularından biri olduğunu gösteren Brad Wanamaker, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere...

Bu yaz NBA takımlarından kontrat bekleyen ve Denver Nuggets ile belli bir aşamaya gelip istediği kontratı alamayan Wanamaker, tekrar rotasını Avrupa'ya çevirmişti. Darüşşafaka'dan 1.5 milyon dolarlık teklif alan ancak EuroLeague'den bir teklif bekleyen Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile görüşmelerine devam etmişti.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in 2+1 yıllık kontratla takımına istediği ve 1 yıllık kontrata yanaşmaması üzerine Amerikalı oyuncunun kontrat şartlarında yumuşamaya başladığı belirtildi. Amerikalı yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklifi prensipte kabul ettiği, son detaylar üzerinde de anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic'in gitmesi, üst seviyelerde tecrübesi olmayan Marko Guduric'in gelmesi ve Bobby Dixon'ın sakatlanması sonrası Brad Wanamaker için şartların daha da fazla zorlandığı bilgisi alındı.

Brad Wanamaker, geride bıraktığımız 2 EuroLeague sezonunda çıktığı 58 maçta 31.1 dakika süre alıp yüzde 37.8 üçlük ile 14.9 sayı, 4.4 ribaunt, 3.5 asist ve 1.4 top çalma istatstikleri yakalamıştı.