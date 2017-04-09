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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
 
Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı da aynı skorla kazanmıştı.
 
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic, Matic, Caner Pekşen (Erdem Sonat, Antanovich, Price)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Sabit Karaağaç)
Setler: 25-22, 22-25, 19-25, 22-25
Süre: 117 dakika (30, 31, 27, 29) 

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