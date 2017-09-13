Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarının sonucuna göre Aykut Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak

Beklentilerin yüksek olduğu sezon Fenerbahçe adına kötü başladı. Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, hem Avrupa'dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman'a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini ciddi ölçüde sarstı.

Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören sarı lacivertli kurmaylar, bu maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.

İSTİFAYI DA DÜŞÜNEBİLİR!

Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir. Trabzon maçının ardından "Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz" diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da "Hayatta hissedersin ya, 'Olmuyor yani bir şeyler' dersin" ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.

Kocaman'ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi. Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor.

Haberturk