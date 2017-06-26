Fenerbahçe Zlatan İbrahimovic için 10 milyon euro'luk bütçe ayırdı

Önümüzdeki sezon herkesin konuşacağı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’nin son bombası, İsveçli dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimoviç’ti.

Sarı- Lacivertliler’in, geçen sezonu Manchester United’da geçiren ve İngiliz ekibiyle sözleşmesini uzatmayan İbrahimoviç’in menaceri Mino Raiola ile temasa geçmesi, camiayı heyecanlandırdı. Futbol dünyasının en önemli figürlerinden biri olarak yaşayan efsaneler arasındaki yerini şimdiden alan İbra için Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, tüm imkanları seferber etmeye hazır.

36 yaşındaki forvete 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalattırmak için senelik 7.5 milyon Euro artı bonuslarla toplamda 10 milyon Euro’luk bir bütçe ayrılacağı öğrenildi. Satışlar patlama yapacak Gelmesi durumunda hem forma satışları hem de kombinelerde patlama yaratacağına kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun, onunla bağlantılı yapılacak sponsorluk ve reklam anlaşmalarından da pay alması planlanıyor. Bu transferde Fenerbahçe’nin en ciddi rakibinin ise ABD’den Los Angeles Galaxy olduğu öğrenildi. Geçmişte David Beckham ve son olarak Steven Gerrard transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Galaxy’nin, tıpkı Fener gibi İbra’yı ciddi olarak isteyen takımların başında geldiği konuşuluyor. İsveçli golcünün, ABD ile Avrupa arasındaki tercihini hangi yönde yapacağını ise ilerleyen günler gösterecek.

İtalyanlar da istiyor ama...

Fenerbahçe gibi Avrupa’dan, Zlatan İbrahimoviç’i kadrolarında görmek isteyen takımlar arasında özellikle İtalyan ekipleri başı çekiyor. Çizme basınında İbra’yı, başta eskiden formasını giydiği Milan, İnter ve Juventus’un yanı sıra Roma, Lazio ve Napoli’nin istediği konuşuluyor. Ancak bu takımlar içerisinde İsveçli futbolcuya Fenerbahçe gibi yüksek maaş verebilecek tek takım olarak, Milan göze çarpıyor. Çinli yatırımcıların da geleceğe yönelik genç yıldızlara yönelmesi sebebiyle, İbra’nın yeniden İtalya’ya dönme ihtimali son derece düşük gözüküyor.

İbiza’da tatil keyfi yapıyor

Yeni sezonda futbol kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olan Zlatan İbrahimoviç, bir yandan geçen sezonun yorgunluğunu atıyor, bir yandan da dizinden yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Tatiline devam eden İbra, son olarak İspanya’nın en önemli eğlence yerlerinden biri olan İbiza’da soluğu aldı. Fransa’da PSG’de forma giydiği dönemdeki takım arkadaşları Maxwell ve Javier Pastore ile vakit geçiren İbra, kalabalık bir arkadaş topluluğuyla günlerini geçiriyor.

(Fanatik)