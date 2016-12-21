Fenerbahçe-Darüþþafaka maçýnda saha karýþtý

Fenerbahçe - Darüþþafaka maçýnda Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasýnda ikinci periyodun bitmesine yaklaþýk 4 dakika kala gerilim yaþandý. Ýki oyuncunun itiþ kakýþ ile baþlayan gerilimine dðer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaþanan fiziksel tartýþma sonrasý hakemler taraflarý yatýþtýrdý.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandýrdý.

Darüþþafaka Doðuþ'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasýnda hakem izin vermeden sahaya girdiði için diskalifiye edildi.