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Fenerbahçe yönetimi Emenike ve Van der Wiel'i affetti

Daha önce disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bul denen Emenike ve Van der Wiel'e af çıktı.

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Sarı lacivertlilerde daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emenike ve van Der Wiel'e af yolu gözüktü. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen Advocaat af için yeşil ışık yaktı. Oyuncuların cezalarını çektiğini düşünen Hollandalı çalıştırıcı bu hafta kadro dışı olan ikiliyle bir araya gelecek. 
 
Oyuncuların tavrına göre son kararını vereceğini söyleyen tecrübeli teknik adam muhtemelen kadro dışı kararından vazgeçecek ve böylece iki oyuncu önümüzdeki günlerde takım ile çalışmalara katılacak.

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