Fenerbahçe'de Alper Potuk bilmecesi
F.Bahçe'de Alper Potuk'la imzalanacak yeni sözleşme merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, 22 Eylül'de tecrübeli orta saha ile sözleşme uzatılacağını bildirip siteden "Oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır. İmza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır" duyurusunu yapmıştı.
TFF'ye de bildirilmedi
Ancak aradan geçen 2 haftalık süreye rağmen ne bir yenileme ne de açıklama yapıldı. Üstelik kulüpten Alper için TFF'ye gönderilen resmi bir yazı olmaması da dikkat çekti. Sözleşmesi 2018 Haziran'ında biticek olan Alper Potuk'un durumu merak konusu.
(Fotomaç)
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