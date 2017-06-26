Fenerbahçe'de Aykut Kocaman-Mehmet Topal krizi kapıya dayandı

*Aykut Kocaman takımın liderliğini Valbuena’ya verecek. Fransız yıldızın yaratıcı oyuncu problemini kökten çözmesi planlanıyor

*İki sezondur birlikte oynayan Topal-Souza ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Merkeze hücum karakterli bir oyuncu monte edilecek

*Kocaman pas oyunu yerine rakip kaleye hızlı gidebilecek bir oyun tarzı üzerinde çalışıyor. Kanat oyuncuları anahtar isimler olacak

Aykut Kocaman’la beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe’de yeni sezonla birlikte oyun anlayışında büyük değişiklikler olacak.

Sarı-lacivertli takım son iki sezondan farklı olarak hücumda daha agresif bir planla sahada yer alacak. Zaten şimdiye kadar yapılan ve yapılması düşünülen transferler de büyük değişimin sinyallerini veriyor.

Mathieu Valbuena’nın liderliğinde, kalması durumunda Robin van Persie büyük ölçüde rahatlayacak. Özellikle son 2 sezonda yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Valbuena transferiyle birlikte bu sorunu aşmayı hedefliyor. Fransız yıldız dışında hem orta sahaya hem de sağ kanada benzer yapıda yaratıcı ve bitirici özellikte oyuncular alınacak. Bu sayede hücumda 4-5 oyuncunun oyuna doğrudan etki edeceği bir yapı kuruluyor.

Nabil Dirar faktörü

Pas oyununu tercih eden teknik patron Aykut Kocaman yeni dönemde bunun yerine rakip kaleye daha hızlı gidebilecek bir oyun tarzı üzerinde duruyor. Deneyimli hoca orta sahayı çabuk geçip, etkili kanat oyuncularını kullanarak rakibi eksik yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekipte en çok tartışılan konu son iki sezondur Mehmet Topal ve Souza’nın bir arada oynamasıydı. Defansif yapıda iki orta sahanın birlikte görev yapması takımın oyunu kontrol altında tutmasını engelliyordu. Bununla birlikte hücum gücü de sadece birkaç oyuncuyla sınırlı kalıyordu. Yeni sezonda Topal-Souza ikilisinden sadece biri sahada olacak. Bu bölgeye eklenecek hücuma yönelik etkili orta saha oyuncusuyla takımın karakteri de değişecek.

Fenerbahçe’de yeni sezonda bekler de hücuma daha çok destek verecek. Nabil Dirar sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen daha çok sağ bekte yer alacak. Dirar’ın önünde Lens ya da bir başka etkili kanat oyuncusu görev yapacak.

Souza bir adım önde

Yeni sezonla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman orta sahada Mehmet Topal ile Josef de Souza arasında kritik bir tercih yapacak.

Benzer yapıda iki oyuncu arasında Souza’nın daha şanslı olduğu ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun daha agresif ve fizik güç olarak daha agresif olmasının yanı sıra hücuma verdiği katkının da daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Bu nedenle hücuma yaptığı katkı tartışılan Mehmet Topal yerine Souza’nın ilk 11’de tercih edileceği belirtildi.

Topal'ın 5. sezonu geride bıraktı

Fenerbahçe’ye, Aykut Kocaman’ın ilk döneminde gelen ve 5. sezonunu geride bırakan Mehmet Topal 2016-17’de 45 resmi maçta forma giydi. Deneyimli oyuncu 4 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

2 sezonda 93 maç

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe’ye gelen Josef de Souza 2 sezonda 93 resmi karşılaşmaya çıktı ve toplamda

11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Skorer)