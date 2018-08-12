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Fenerbahçe'de Benfica maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani'nin takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.
 
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında dün oynanan Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanda yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı kaydedildi.
 
Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.
 
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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