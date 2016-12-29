Fenerbahçe'de flaş karar! Kjaer...

Avrupa'nın önemli kulüplerinin Simon Kjaer'e olan ilgisi devam ediyor. Milan ve İnter dışında Fransa Ligi ve Premier Lig'deki bazı kulüplerin de Danimarkalı stopere olan ilgisinin devam ettiği belirtildi.

15 MİLYON EURO!

Kjaer için yapılan tekiflerin asrtronomik rakamlara ulaştaığı 15 milyon Euro gibi rakamlardan söz edildiği de gelen haberler arasında.

LİDERLİK VASIFLARI VAR

Ancak Fernerbahçe yönetimi Simon Kjaer'i satmak bir yana liderlik vasıfları da bulunan oyuncusuyla sözleşme uzatmayı planladığı da ifade ediliyor. Sezona formsuz giren ve leşeştiri alan Kjaer lik yarının ortasından sonra eski formuna kavuşmuş ve yine savunmanın temel direği olmayı başarmıştı.. (Takvim)