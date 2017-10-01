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Fenerbahçe'de Giuliano'nun performansı endişe veriyor

Fenerbahçe'nin 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosunda kattığı Giuliano'nun şu ana kadar sergilediği performans endişe veriyor.

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Fenerbahçe'nin 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosunda kattığı Giuliano'nun şu ana kadar sergilediği performans endişe veriyor.
 
"Ben Alex değilim" dese de efsane kaptan gibi katkı yapması beklenen sambacı forma giydiği 6 maçta beklentileri karşılayabilmiş değil. Giuliano, takımın en fazla koşan isimlerinden olsa da üretkenlik anlamında kayıp. Şu ana kadar 2 penaltı golüne imza atan sambacı, asist yapamadı. Aykut Kocaman da isabetli şutu ve ortası da bulunmayan Brezilyalı yıldızı kızağa çekme kararı aldı. 
 
Millî maçların ardından takıma katılacak olan Dirar sağ kanattaki yerine dönecek, Giuliano'nun pozisyonunda ise Mehmet Ekici görev yapacak. Kocaman, sambacının uyum problemini aştıktan sonra takıma katkı sağlayacağını düşünse de, sarı-lacivertlilerde yeni bir Diego vakasının yaşanmasından endişe edenleri sayısı artıyor.

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