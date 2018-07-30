Fenerbahçe'de hedef Slimani ve Diego Reyes

Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile imzalara başlayan Fenerbahçe, ilk yabancı transferini Andre Ayew ile gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, bu hafta da imzalara tam gaz devam etmeyi planlıyor. Şu anda öncelik forvette. Vincent Janssen’de KAP bildirimi bekleniyordu. Tottenham’ın, ‘satın alma garantisi’ için sözleşmeye madde koydurmaya çalışması nedeniyle bu transfer gecikti.

Slimani, Ayew’e bağlı!

Fenerbahçe, gündemine Leicester City’li İslam Slimani’yi aldı ve görüşmeler başladı. Leicester City, Ayew’in kardeşi Jordan Ayew’in işini bitirmek üzere. Bu transfer sonrası Slimani’yi göndermeleri kesin gibi görünüyor. Comolli, Janssen ve Slimani’nin ikisine birden imza attırmak istiyor.

Savunma için listede iki isim var. Bonservisi elinde olan Diego Reyes’e teklif yapılmıştı. Meksikalı’nın başka talipleri de var. Ancak Fenerbahçe’de daha fazla 11’de şans bulacağı için Sarı-Lacivertliler avantajlı görünüyor. Anlaşma sağlanması durumunda, geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Reyes, detaylı sağlık muayenesinden geçirilecek.