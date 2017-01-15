Emenike ve van der Wiel'in maliyetleri ayrılmalarına engel oluyor

Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları yoğun geçiyor. Sarı-lacivertlilerde transfer planı kadar takımdan gönderilmesi beklenen Emmanuel Emenike ve Van der Wiel konusunda da çalışmalar sürüyor.

Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve takımda istenmeyen iki yıldız için çare aranırken, bazı kulüplerle görüşmeler sürüyor. Özellikle Emenike’nin Çin ya da Arap kulüpleri yerine Avrupa’da kalmak istemesi işleri zora sokuyor. Daha önce Spartak Moskova’da oynadığı için Rus kulüpleriyle irtibata geçen Nijeryalı, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile görüşmeler yaptı.

Son olarak Rubin Kazan ile görüştüğü belirtilen tecrübeli yıldızın sezon sonuna kadar kiralanmasının önündeki en büyük engel yüksek maaşı oldu. 3 kulübün de ortak düşüncesi, Rusya Premier Ligi’nin sadece 3 ay sürecek olması ve maaşının 1.3 milyon euro civarında olacağı için yüksek bulunması. Bunun yanında Emenike’nin satın alma opsiyonun 4 milyon euro olması da porblem doğuruyor.

Rus kulüplerinin de Emenike’yi ilk alternatif olarak görmemesi işleri yokuşa sürüyor. Benzer bir durumda Van der Wiel’de de görülüyor. Portekiz’de Sporting ve İngiltere’de Hull City’nin takip ettiği Hollandalı sağ bekin bedeli ve yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor. Son olarak da Sporting Lizbon’un yaptığı girişimlerde de oyuncunun maaşının yarısının Fenerbahçe’den karşılanması bekleniyor.

Yüksek maaş nedeniyle Wiel için somut adımlar istenildiği gibi atılamıyor.