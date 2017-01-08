Fenerbahçe'de Lens operasyonu

Fenerbahçe’nin listesinde dış transfer anlamında birçok yıldız var ama bir de gündemden düşmeyen isim var... O da Jeremain Lens. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda müthiş bir performans ortaya koyan, bu formuyla 1 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na davet edilen yıldız oyuncunun bonservisini almakta kararlı.

4-5 milyon euro

“Fenerbahçe’de tekrar kendimi buldum, çok mutluyum, kalmak isterim” mesajlarıyla yönetimin de elini güçlendiren Lens için Sunderland’e fiyat açısından son kararı sorulacak. Eğer Fenerbahçe’nin aklındaki ya da pazarlık yapılabilir rakamlar gelirse o zaman Hollandalı’nın bonservisi alınacak. Kanarya’nın düşündüğü satın alma bedelinin ise 4-5 milyon Euro dolayında olduğu da gelen haberler arasında.

Ekici kampa katılıyor

Ekici kampa katılıyor Trabzonspor kanadındaki ekonomik pürüzlerin de giderilmesinin ardından her konuda anlaşmaya varılan Mehmet Ekici’nin de en geç yarın Fenerbahçe’nin kampına katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Advocaat, perşembe günü tamamlanacak kampta yeni transferini mutlaka görmek istiyor.

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