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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kendisini hatırlattı

Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Mehmet Ekici, iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye gelmek için Trabzonspor'da 6 ay forma giymemeyi göze alan Mehmet Ekici amacına ulaştı ama yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamadı.

Bir gün iki, bir gün tek idman yaparak hazır olmaya çalışan Ekici, milli takım arasında yüzde 100 hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Başakşehir maçında forma giymesi beklenen Mehmet'in yakın çevresine, "Herkes 8 ve 10 numara transferleri hakkında konuşuyor. Sakatlığım beni taraftara unutturdu. Milli aradan sonra kendimi hatırlatacağım" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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