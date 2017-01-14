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Fenerbahçe'de Simon Kjaer paniği!

Fenerbahçe savunmasının önemli ismi olan Danimarkalı stoperin sağ üst ön adalede yaşadığı ağrılar, teknik heyeti düşündürüyor.

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Fenerbahçe savunmasının önemli ismi olan Danimarkalı stoperin sağ üst ön adalede yaşadığı ağrılar, teknik heyeti düşündürüyor.
 
Kjaer, ağrıları nedeniyle Partizani Tiran karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı. Arka adalesinde sorun bulunan yıldız oyuncu için özel idman programı uygulanıyor.
 
Simon Kjaer’in Adanaspor karşısında oynayıp oynayamayacağı, bugünkü antrenmanda belli olacak.
 
Danimarkalı stoperin son durumuna bakacak olan sağlık heyeti, kontroller sonrası hazırlayacağı raporu Advocaat’la paylaşacak. (Fanatik)

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