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Fenerbahçe'de şok iddia!

Kayserispor yenilgisiyle morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

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Kayserispor'a farklı yenilerek zirve yarışında Beşiktaş'tan 9 puan geriye düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat için ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Hollandalı çalıştırıcının bu sabah yapılması gereken Kayserispor maçı değerlendirme toplantısına katılmadığı öne sürüldü. Advocaat'ın avukatını çağırıp sözleşmesinin fesih işlemine başlandığı da iddia ediliyor. Teknik direktör Gelişen bu olayların nedeni olarak, Advocaat'ın yönetimden transfer istediği ve yapılmaması gösteriliyor.

DHA

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