Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderiyor

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Ozan Tufan'la yollarını ayırıyor. Performansı tartışma konusu olan ve takımda düşünülmeyen Ozan Tufan'ın transferi için bir Avrupa kulübü ile görüşülüyor.

Skorer TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, genç futbolcunun gerileme dönemine girdiğini ve fiziksel olarak da kötü durumda olduğunu belirtirken Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek ihtimal olduğunu açıkladı.

Valencia ve Benfica dışında bir takım

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın transferi için Valencia ve Benfica dışında bir takımla görüşmeler yapıyor. Şartların oluşması durumunda genç futbolcuyla Sarı-Lacivertlilerin yolları ayrılacak.

Senad Ok'un aktardığı bilgilerden öne çıkanlar şöyle;

- Gelecek sezon Mehmet Topal ile Josef de Souza aynı anda sahada olmayacak. Aykut Kocaman, iki oyuncudan birini sahaya sürecek.

- Fenerbahçe'de Volkan Şen, Emenike ve Van Der Wiel takımda düşünülmeyen diğer isimler...

"ABOUBAKAR ZOR, KAMENİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

- Aboubakar transferi zor görünüyor. Öncelikli bölgeler orta saha ve kale şuan. Kaleci Kameni ile anlaşma sağlandı fakat Fenerbahçe ismi geçmeyen bir kaleci için haber bekliyor olabilir.

- Fenerbahçe, iyi bir ücret gelmesi karşılığında Van Persie ile yolları ayırmak istiyor.