Volkan Şen en az 3 hafta forma giyemeyecek
Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen'den kötü haber geldi.
- AA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Antalya kampını sürdüren ve dün Denizlispor'la hazırlık maçı yapan sarı-lacivertli takımda, Volkan Şen'in sakatlığı moralleri bozdu.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Denizlispor karşılaşmasında ilk yarıda oyunu sedyeyle terk eden ve hastanede MR'a götürülen milli futbolcunun sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Volkan Şen'in tedavisine başlandığı kaydedildi.
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