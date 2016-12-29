Fenerbahçe'den 2016'ya gollü veda

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 6-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37, 67 ve 78. dakikalarda Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 69. dakikada Samed Karakoç ve 84. dakikada Miroslav Stoch attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 4. maçında 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7'ye yükseltti. Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı. Fenerbahçe, kupadaki bir sonraki maçında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Menemen Belediyespor ise Amed Sportif'e konuk olacak.

DICK ADVOCAAT, 7 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.

Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.

MÜCADELE YOĞUN YAĞIŞLA BAŞLADI

Yoğun yağış altında başlayan mücadeleye Fenerbahçe, daha atak başlayan taraf oldu. Üstüste kanatlardan toplarla gelen Fenerbahçe, Fernandao'nun ceza sahası içerisindeki bir kafa vuruş hariç net bir pozisyon yakalayamadı.

İlk 10 dakikanın ardından zaman zaman Menemen Belediyespor'un atakları olsa da Fenerbahçe, kanatlardan getirdiği topları ceza sahası içine ortalayarak pozisyon aradı. Dakikalar geçtikçe takımların oyun boyu uzarken, yağışlı hava özellikle takımların pas isabet oranlarını düşürdü.

FERNANDAO, 37'DE GOL PERDESİNİ AÇTI

Fenerbahçe, aradığı golü 37. dakikada Fernandao ile buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde buluşan Salih Uçan, havadan pasını altıpasın hemen dışında bulunan Fernandao'ya gönderdi. Fernandao'nun rövaşatasında top kaleci Amir Güren'in solundan ağlarla buluştu.

MARTIN SKRTEL, FARKI İKİYE ÇIKARDI

Menemen Belediyespor'un gol sonrası oyun disiplininden kopmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe, önce Ramazan Civelek ile tehlikeli bir atakta gole yaklaştı. Ardından Martin Skrtel ile farkı 2'ye çıkardı.

Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçti. Stoch'un ortasına ön direkte kimse dokunamadı ve top, altıpas içinde sekip arka direkte bulunan Martin Skrtel'e geldi. Skrtel'in gelişine çektiği şutta top Menemen Belediyespor ağları ile buluştu.

Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin devre sonunda bulduğu 2 golle sona erdi.

MENEMEN, İLK 10 DAKİKA DAHA İSTEKLİYDİ

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, ikinci yarının başında iki değişiklik birden yaptı. Gökhan Ünal'ın yerine Ahmet Arı, Erman Kılıç'ın yerineyse Mustafa Şen oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Menemen Belediyespor, ikinci yarının ilk 10 dakikasında daha istekli ve baskılı bir görüntü ortaya koyarken, Fenerbahçeli oyuncular daha tedbirli oynayarak kalelerinde pozisyon vermedi.

SALİH UÇAN YAKLAŞTI, FERNANDAO ATTI

55'ten sonra Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'un baskısını kurup daha fazla pas yaparak oyunun tekrar hakimi oldu. 58. dakikadaysa Salih Uçan ile Fenerbahçe farkı 3'e çıkarmaya yaklaştı ama top üst direkten geri döndü.

Fenerbahçe'nin giderek artan baskısı sonrası savunmada hatalar yapmaya başlayan Menemen Belediyespor, kalesinde 3. golü 67. dakikada gördü. Caner Koca'nın sağ kanattan yerden gönderdiği pas ile altıpasın hemen dışında buluşan Fernandao'nun gelişine çektiği şut, kaleci Amir Güren'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

SAMED KARAKOÇ GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-0'dan sonra Ramazan Civelek'in yerine Samed Karakoç'u oyuna aldı.

Samed Karakoç, oyuna girer girmez golünü atmayı başardı. 69. dakikada Fernandao'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Miroslav Stoch, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını altıpasın hemen dışında bulunan Samed Karakoç'a gönderdi. Samed Karakoç'un gelişine çektiği şut Menemen Belediyespor ağları ile buluştu, skor 4-0'a geldi.

Dick Advocaat, 4. golden sonra Caner Koca'nın yerine Erdi Can Şehit'i, Martin Skrtel'in yerineyse Yiğithan Güveli'yi oyuna sürdü.

MENEMEN OYUNDAN KOPTU, FENERBAHÇE FARKA KOŞTU

Giderek oyundan düşen Menemen Belediyespor'un bu disiplinden uzak halini iyi değerlendiren Fenerbahçe, arka arkaya goller buldu.

78. dakikada Fernandao, hat-trick yapmayı başardı. Şener Özbayraklı'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Fernandao, ceza sahası içerisine girip kaleci Amir Güren'den sıyrıldıktan sonra yerden şutunu çekti, top Menemen Belediyespor ağları ile buluştu.

Ataklarını sürdüren sarı lacivertliler, 84. dakikada maçın en çok çalışan isimlerinden Miroslav Stoch ile skoru 6-0'a getirdi. Salih Uçan'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Miroslav Stoch, topu sağına çektikten sonra şutunu çekti, top kaleci Amir Güren'in sağından ağlarla buluştu.