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Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası!

Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain ile Hatem Ben Arfa'yı 6 aylığına kiralama konusunda anlaştığı iddia edildi.

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Emmanuel Emenike'nin Spartak Moskova'ya kiralanmasına izin veren Fenerbahçe, transferdeki ilk bombayı patlatıyor.
 
Dünyaca ünlü yıldız Hatem Ben Arfa'nın kulübü Paris Saint-Germain (PSG), 6 aylık kiralama formülüne "evet" dedi.
 
Jeremain Lens gibi yere sağlam basan ve hücumda rakiplerini çaresiz bırakan Ben Arfa ile diğer kanadı da sağlama almak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bu transferi çok istiyordu.
 
DHA

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