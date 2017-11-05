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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a fark

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-65 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-65 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 6, Ayşe Cora 12, Dabovic 6, Verameyenka 11, Pelin Derya Bilgiç 13, Plum 9, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 14, Esra Ural Topuz 4

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 10, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 18, Perovanovic 20, Mosby 12, Sevgi Uzun 2, Meltem Avcı, Burcu Çiğil, Sera Özelçi

1. Periyot: 21-18

Devre: 40-39

3. Periyot: 61-48

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