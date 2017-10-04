Fenerbahçe'den Daley Blind atağı

Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe devre arasında yapacağı kaliteli takviyelerle şampiyonluğu kovalamanın hesaplarını yapıyor. Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda iyi bir sol bek transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan HollandalI Daley Blind'i gündemine aldı. İngiliz devine cüzi bir kiralama bedeli teklif edecek olan Kanarya, futbolcuya da imza parası ödeyecek.

SEZON SONU BEDAVA

Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan bir türlü verim alamayan Fenerbahçe'de, Kocaman öncelikli transfer mevkiini sol bek olarak belirledi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester ekibinde beklenen süreleri alamadı. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmayacak olan HollandalI futbolcu için elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertliler, tecrübeli isme imza parası ve uzun süreli bir kontratla teklifini iletecek. Devre arasında bu transferi noktalamak isteyen Fener, bunu başaramazsa sezon sonunda yıldız isme imza attıracak.