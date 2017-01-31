Fenerbahçe Advocaat hakkında yapılan haberleri yalanladı
Fenerbahçe Kulübü, bugün Advocaat hakkında yapılan 'Sözleşmesini feshedecek' haberlerini net bir dille yalanladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü bugün Dick Advocaat hakkında çıkan iddialara resmi siteden yaptığı açıklama ile cevap verdi...
İşte F.Bahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:
"Bugün, Doğan Haber Ajansı’nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.
Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda’ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye’ye dönecektir.
Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
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