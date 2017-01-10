Fenerbahçe Mehmet Ekici için Aatif'ın yerine para verecek
Trabzonspor ve Mehmet Ekici'yle anlaşmasına rağmen Aatif'ı takasa ikna edemeyen Fenerbahçe, transferi bitirmek için her şeyi göze aldı.
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Ekici'ye karşılık Aatıf + para konusunda Trabzon'la anlaşan Fenerbahçe, Fas'lı yıldızın bir türlü ikna olmaması üzerine transferi hâlâ gerçekleştiremedi. Ancak yöneticiler "Mehmet Ekici'yi öyle ya da böyle alacağız. Gerekirse Aatıf'ı takasta kullanmadan, sadece para vererek Mehmet'i transfer edeceğiz" dedi.
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