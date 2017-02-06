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Fenerbahçe, Vodafone Arena'da yaşan olaylar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacak

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki pozisyon damga vurdu. Sarı-Lacivertli ekip, bununla ilgili flaş bir karar aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş maçında Vodafone Arena Stadı’nda yaşanan olaylar nedeniyle 6222 no’lu yasadan savcılığa suç duyurusu yapacağını bildirdi.
 
Sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünelde oyuncularına saldıran rakip futbolcular ve televizyondaki canlı yayında yaptığı yorumlar nedeniyle eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor.
 
NELER YAŞANDI?
 
Her iki takımın oyuncuları, tünele doğru giderlerken bir anda gerginlik başladı. Olaylar, Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki karşılıklı agresif konuşmalar sonrası başladı. Bu gerginliğin ardından, bir anda her iki takımın oyuncuları da tünel girişinde birbirlerini ittirmeye başladılar. Olaylar bir türlü sakinleşmedi.
 
Fenerbahçe'nin takım kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel, gerginliğin bitmeye başladığı anlarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuşmaya başladı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna, bu sırada Volkan Demirel ile konuşmaya başladı. Tamer Tuna, konuşma sırasında Volkan Demirel'e karşı bir anda daha agresif olmaya başladı.
 
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yardımcısı Tamer Tuna'yı ittirerek olay yerinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.
 
"HESABINI SORACAĞIZ"
 
Vodafone Arena'daki karşılaşmanın devre arasında iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktı.
 
Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirirken, karşılaşma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu "Bunun hesabını soracağız" dedi.
 
Akşam

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