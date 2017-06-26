Fenerbahçe'den Gabriel Barbosa atağı

Nabil Dirar'dan sonra bir kanat oyuncusu daha almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim girdi. O oyuncu da sarı-lacivertli kulübün eski göz ağrısı Gabriel Barbosa'dan başkası değil...

Kanarya'nın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Brezilyalı, Santos'tan 29.5 milyon euro'ya İnter'e transfer olmuş; ancak İtalya'da beklentileri karşılayamamıştı. 20 yaşındaki futbolcu 9 maçta sadece 183 dakika süre alıp sadece 1 gol atınca İnter'de gözden çıkarılacaklar arasına girdi. 'Gabigol' lakaplı oyuncunun menajeri Wagner Ribeiro da geçtiğimiz günlerde Çizme ekibinin genç yıldızı hakkındaki planlanını "İnter, Gabigol'ü kiralak istiyor. Bazı teklifler alıyoruz" diyerek açıkladı.

RANDEVU ALDILAR

Fenerbahçe'de de Gabriel'in tekrar gündeme gelmesi bu sözlerin ardından gerçekleşti. Başkan Aziz Yıldırım'ın kurmaylarına hemen "Gidin şartları konuşun" talimatı verdiği bildirildi. Sarılacivertli idarecilerin de önce İnter yönetimi ardından menajer Ribeiro ile görüşüp bu hafta içine randevu aldıkları ifade edildi. Gelen haberlere göre Kanarya, piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak.

FİYATININ DÜŞMESİNİ BEKLEYECEK

Inter, teknik direktör Luciano Spalletti'nin planları arasında yer almayan Gabigol'ü önce kiralayıp ardından satarak göndermek istiyor. Bu durumda oyuncunun fiyatının düşeceğini düşünen sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon sonu satacağı birkaç isimle Brezilyalı futbolcunun bonservisini karşılamak istiyor.

(Fotomaç)