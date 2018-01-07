Fenerbahçe'den Jordan Ferri atağı

Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerin Eric Castagnino ile sözleşmesini feshedip, Valbuena'yı Türkiye'ye getiren Jean-Pierre Bernes'le anlaştı.

Bernes'in ilk işi ise Ferri'yi sarı lacivertlilelere tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu Scoop, oyuncunun yeni menajeri kanalıyla Türk ekibiyle bir ön görüşme yaptığını duyurdu.

Haberde, Rennes'le de kontak halinde olan Ferri ile Nantes ve Toulouse'un da ilgilendiği bildirildi. Fransız oyuncu bu sezon 16 maçta sadece 658 dakika oynadı ve 3 asist yaptı.