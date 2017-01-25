Dick Advocaat, Hernanes ile ilgilenmediklerini açýkladý

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.

Maça deðinen Advocaat, "Çok fazla stres yoktu genç oyuncularýmýzý kullandýk, oyuncularýmýn performansýndan da çok memnunum" dedi.

SALÝH'ÝN PERFORMANSI HAKKINDA

Salih'in durumunu deðerlendiren Hollandalý, 10 numara transferi hakkýnda, ""Daha uzun periyotta yapabileceklerini ispatlamalý. Pazar günü fena deðildi, bu gün de öyleydi. Biz 10 numara bakmýyoruz, yaratýcý bir oyuncu arýyoruz" açýklamasýný yaptý

"HERNANES GÜNDEMÝMÝZDE DEÐÝL"

Advocaaat'a Hernanes transferi sorulurken, "Çok konuþuyor insanlar, gazetelerde isimlere bakýyorum, Hernanes'in isminin ise bir anlamý yok" ifadelerini kullandý

"BEÞÝKTAÞ MAÇINI ZAMANINDA DÜÞÜNÜRÜZ"

Beþiktaþ maçýnýn önemine ise, "Her hafta ayný þeyi duyuyorum, "Çok kritik, kritik..." diye, en önemli maç bir sonraki maç... Dönüm noktasý demeniz abartý olur. Derbi maçý için Biz pazar maç oynuyoruz, þu an o önemli. Beþiktaþ deðil, Pazar günü önemli" sözleriyle yanýt verdi.