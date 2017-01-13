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Fenerbahçe'den resmi Ibarbo açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Victor Ibarbo için Mahmut Uslu net bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu kaydedilen Victor Ibarbo için sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Yunan basınına yaptığı açıklamada İtalyanların iddiasının doğru olmadığını belirtirken; "Bu iddia nereden çıktı bilmiyorum, ancak Ibarbo ile ilgilenmiyoruz. Gündemimizde bu isim yok" ifadelerini kullandı.

İtalya'da Roma, Cagliari, İngiltere'de Watford takımlarının da formasını giyen, Kolombiya milli takımı oyuncusu Ibarbo'ya Çin kulüplerinin talip olduğu ve kulübünün de 3 milyon euro istediği kaydedilmişti.

Bu sezon Panathinaikos'ta 19 maça çıkan ve 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Cagliari'nin 3 milyon euro istediği belirtiliyor.

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