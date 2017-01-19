Fenerbahçe Sosa için gözünü kararttı
Fenerbahçe, Milan'da top koşturan Jose Sosa için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Uzun süredir yaşanan 10 numara krizine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi ekonomik olarak tüm şartları zorluyor... Önceki gün sürpriz bir şeklide Milano'ya çıkarma yapan ve Jose Sosa ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler'in adeta çılgın bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıl için tam 15 milyon Euro (60 milyon lira) önerdiği belirlendi.
SOSA ÇOK KARARSIZ
Fakat Jose Sosa yapılan bu astronomik teklife rağmen Sarı-Lacivertliler'e henüz 'evet' demedi... Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamasına rağmen güvenlik sorunlarını bahane ederek ayrılık kararı alan Tangocu'nun yeniden Türkiye'ye dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca Sosa'nın eşinin de Milano'da yaşamaya devam etmek istediği, bunun da sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.
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