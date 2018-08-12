Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Fenerbahçeli taraftarların Ülker Stadı'nı tamamen doldurduğu ve takımın eski günlerine dönmesini sağladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tribünlerde, hem Fenerbahçe'nin hem de 2018-2019 futbol sezonuna adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır şekilde takımımızı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımız, Fenerbahçe'mizin arkasında 90 dakika boyunca müthiş bir itici güç olurken, karşılaşma boyunca hiçbir kötü söylemde bulunmamış, olumsuz hiçbir olay yaşanmaması için büyük bir hassasiyet göstermiştir. Bu doğrultuda, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda, kulübümüzün başlatmış olduğu 'Yeniden Saygı' projesine büyük bir destek veren taraftarımıza en derin şükranlarımızı sunarız."

Bursaspor camiasına "geçmiş olsun" mesajı

Mesajda ayrıca, dünkü müsabakada bir Bursaspor taraftarının yaşadığı olaydan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Dün oynadığımız maçta sporda şiddetin önlenmesi için stadımızda görevli olan bir komiser yardımcısı ile Bursaspor kongre üyesi de olduğunu öğrendiğimiz bir taraftar arasında yaşanan kabul edilemez olayı da derin bir üzüntü ile karşıladık. İlgili taraftar özelinde tüm Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bizimle hiçbir alakası olmayan ve sporda hiçbir şekilde yeri olmaması gereken bu olayı kınıyor, bu ve benzeri bir durumun tekrarlanmaması için yetkili mercilerin önümüzdeki haftalarda azami gayreti göstermesini rica ediyoruz."