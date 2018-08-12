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Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertli futbol takımına verdikleri destek nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.

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Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Fenerbahçeli  taraftarların Ülker Stadı'nı tamamen doldurduğu ve takımın eski günlerine  dönmesini sağladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tribünlerde, hem Fenerbahçe'nin hem de 2018-2019 futbol sezonuna adı  verilen Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır şekilde takımımızı 90 dakika  boyunca destekleyen taraftarlarımız, Fenerbahçe'mizin arkasında 90 dakika boyunca  müthiş bir itici güç olurken, karşılaşma boyunca hiçbir kötü söylemde bulunmamış,  olumsuz hiçbir olay yaşanmaması için büyük bir hassasiyet göstermiştir. Bu  doğrultuda, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda, kulübümüzün başlatmış olduğu  'Yeniden Saygı' projesine büyük bir destek veren taraftarımıza en derin  şükranlarımızı sunarız."

Bursaspor camiasına "geçmiş olsun" mesajı

Mesajda ayrıca, dünkü müsabakada bir Bursaspor taraftarının yaşadığı  olaydan  dolayı üzüntü duyulduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Dün oynadığımız maçta sporda şiddetin önlenmesi için stadımızda  görevli olan bir komiser yardımcısı ile Bursaspor kongre üyesi de olduğunu  öğrendiğimiz bir taraftar arasında yaşanan kabul edilemez olayı da derin bir  üzüntü ile karşıladık. İlgili taraftar özelinde tüm Bursaspor camiasına geçmiş  olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bizimle hiçbir  alakası olmayan ve sporda hiçbir şekilde yeri olmaması gereken bu olayı kınıyor,  bu ve benzeri bir durumun tekrarlanmaması için yetkili mercilerin önümüzdeki  haftalarda azami gayreti göstermesini rica ediyoruz."

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