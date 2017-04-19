Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel ile ilgili basında çıkan iddiaları yalanladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Bugün bazı yazılı ve internet basınında yer alan, futbolcumuz Volkan Demirel’in Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına dair açıklamalarda bulunduğu iddia edilen haberler tüm içeriğiyle yalandır.
Kaptanımız Volkan Demirel’in pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasıyla ilgili herhangi bir konuşması ya da demeci olmamıştır.
Bu tür masa başında uydurulan yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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