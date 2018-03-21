Fenerbahçeli eski milli futbolcu Nusret Erdi Demir, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir'i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki sanık Erdoğan Altunbaş, müşteki sanık Erdi Demir ile karşılıklı olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden karşılıklı vazgeçtiklerini söyledi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Müşteki Sanık Sercan Osmanoğlu da müşteki sanık Erdi Demir'in kendilerinden özür dilediğini belirterek, "Karşılıklı olarak şikayetimizden vazgeçtik. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Erdi Demir'in Avukatı Ali Mahir Başarır, müvekkilinin yıllarca Fenerbahçe'de top oynadığını belirterek, "Karşılıklı olarak uzlaştık ve barıştık. Olay günü müvekkil de ciddi bir saldırıya uğramıştır. Bu dosyadaki adli rapor ile sabittir. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık sorunu ile uğraşmaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmamaktadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nun, "Kasten yaralama" suçundan yargılandığını, bu suçun şikayete bağlı suç olduğunu, müşteki sanık Erdi Demir'in şikayetinden vazgeçtiğini gerekçe gösteren mahkeme, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.

Mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir'e Sercan Osmanoğlu'nu "Haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan ceza verdi. Mahkeme, suçun işleniş biçimini, Sercan Osmanoğlu'nun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasını, sanık Demir'in kastının ağırlığını gerekçe göstererek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.Mahkeme, Erdi Demir'i Erdoğan Altunbaş'a yönelik, "Kasten yaralama" suçundan da 112 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Demir'in bu cezasını 2 bin 240 liraya çevirdi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'na hakaret etmekten de yargılanan Erdi Demir, bu kişilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeni ile bu suçlamadan davayı düşürdü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde alkollü olan Erdi Demir 29 Nisan 2017 tarihinde Kadıköy'de parkta oturan Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nun yanına gittiği, onlara hakaret ettiği, çıkan tartışma üzerine Demir'in oradan uzaklaştırıldığı anlatılıyor. Parktan uzaklaştırılan Erdi Demir'in parka tekrar döndüğü, bıçak ile Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'na saldırdığı, Altunbaş ve Osmanoğlu'nun da Erdi Demir'i darp ettiği belirtiliyor. İddianamede müşteki şüpheli Erdi Demir'in "Bıçakla yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nun da "Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.