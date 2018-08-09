Fenerbahçeli futbolcular Kadıköy'de Benfica'yı eleyeceklerine inanıyor
Sarı-Lacivertliler, Portekiz’de mağlup oldu ama futbolcuların tura inancı tam. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında değerlendirme yapan oyuncular, “Kadıköy’de 50 bin taraftarımızı arkamıza alarak, 1-0’lık skoru çevirir, turu geçen taraf oluruz” görüşünde birleşti.
Fenerbahçe, önemli isimlerden yoksun çıktığı zorlu Benfica deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan kötü futbol, ne Cocu’yu ne de taraftarı memnun etti. Ancak skor, tur umutlarının Kadıköy’e taşınmasını sağladı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe soyunma odasında rakibe fazla pozisyon vermeden yenilmenin üzüntüsü vardı ama tüm oyuncular turdan emin...
‘Şimdi sıra onlarda’
Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yaptıkları konuşmada rövanştaki taraftar avantajına dikkat çekti. İki tecrübeli isim, “Haftaya arkamızda 50 bin taraftarımız olacak. Biz burada zorlu bir atmosferde oynadık ama Benfica çok daha kötüsünü yaşayacak. Taraftarımızla bütünleşerek, bu şekilde mücadele edersek tur biletini cebine koyan taraf biz oluruz. 2013’te biz de ilk maçı 1-0 kazanıp, deplasmanda 3-1 kaybetmiştik. Şimdi aynısını onlara yaşatabiliriz” yorumunu yaptı. Diğer futbolcular da bu sözlere destek verdi.
‘Önce Bursa sonra rövanş’
Phillip Cocu ise burada yaptığı kısa konuşmada, “İyi mücadele ettik. Ancak turu geçmek için rövanşta bundan da iyisini yapmak zorundayız. Yapacağımıza da inanıyorum. Önce Bursa maçında lige galibiyetle başlayalım. Sonra salı günü Benfica önünde her şeyimizle mücadele ederek bu işi bitirelim” ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
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