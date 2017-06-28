Bogdan Bogdanovic NBA takımlarından Sacramento Kings ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, NBA'e gidiyor. Sırp basını oyuncunun haklarını elinde tutan Sacramento Kings ile 30 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaştığını yazdı.

Sarı-lacivertlilerin ayrılma kararını kolay vermediği hem lig hem Avrupa'da şampiyonluğa ulaştığı takımdan ayrılmak konusunda oldukça zor bir karar verdiğini belirttiler. Bogdanovic bir kaç gündür Belgrad'da bir basketbol kampında vakit geçiriyordu.

Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac, Şubat ayında yaptığı açıklamada oyuncunun gelecek yıl Kings forması giyeceğini duyurmuştu.

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