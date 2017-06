Fenerbahçe'nin anlaştığı Seydou Doumbia İstanbul'a gelmek için kulübün özel uçağını bekliyor

Emre Mor - Heyecan kısa sürdü

Genç yıldızın menaceri Muzzy Özcan, dün öğle saatlerinde kulüp binasına geldi. Bu haber, gündeme bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Emre’nin kiralanması için görüşmelerin başladığını düşünerek büyük heyecan yaşadı. Ancak Özcan’ın, Dortmund’lu yıldız için değil; Fenerbahçe’nin altyapısında oynayan oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin’le ilgili konuşmak için kulübe geldiği ortaya çıktı.

Doumbia - Mutlu haber gelebilir

İtalyan basını, Fildişi Sahilli oyuncunun son anda Sporting’i geri çevirerek Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Hatta Doumbia’nın, İstanbul’a gelmek için Sarı-Lacivertliler’in özel uçağını beklediği belirtilmişti. Kanarya, Roma ile de her konuda anlaşma sağladı. Emenike’nin kadro dışı kalmasının ardından süreci hızlandıran yönetim, her an müjdeli haberi verebilir.

Ben Arfa - Bir kez daha gündemde

Fransız yıldızın adı farklı transfer dönemlerinde defalarca Fenerbahçe ile anıldı. Son günlerde Ben Arfa dedikoduları yeniden gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun önceliği Fransa’da kalmak olsa da burada istediği şartlarda teklif alamadı. Ben Arfa’yı isteyen Nantes’ın başkan Kita, oyuncunun Türkiye’ye gideceğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme olabilir.

Mirallas - Girişimlere devam

Everton Menaceri Ronald Koeman, yapılan transferlerin ardından Kevin Mirallas’a, “Kadro planlarım arasında ilk sıralarda değilsin. Eğer istersen, ayrılmana izin vereceğiz” mesajı gönderdi. Belçikalı oyuncu da seçenekleri değerlendirmeye başladı. Fenerbahçe, başarılı kanat oyuncusuna imza attırmak için girişimleri sürdürüyor. Mirallas’ı çok isteyen Aykut Kocaman, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bacca - Fenerbahçe beklemede

Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı golcü için Milan için görüşmüş, Bacca ile de pazarlık yapılmıştı. İtalyan devi, oyuncusunu kiralamaya hazır. Ancak yıldız oyuncu önceliğinin Milan’da kalmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe cephesi beklemeye geçti. Kolombiyalı forvete kesin olarak gönderileceği söylenirse, Sarı- Lacivertliler bir kez daha harekete geçecek.

Ospina - Arsenal’e rest

David Ospina’nın, Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk transferi olması bekleniyordu. Oyuncu ile daha lig bitmeden el sıkışıldı, Arsenal ile görüşmelerde de sona gelindi. Ancak İngiliz devi sürekli yeni taleplerde bulunduğu için imza bir türlü atılamadı. Bu durum yönetimin sabrını taşırdı. Fenerbahçe, Arsenal’a bir an önce karar vermesi için rest çekti. Bu hafta gelişme yaşanmazsa, Kameni, İstanbul’a çağırılacak.