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Fenerbahçe'nin gönderdiği Diego, Asya kulüplerinin kıskacında

Fenerbahçe'den sonra Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilirken piyasasını arttırmayı başardı. Aralık ayında sona eren Brezilya Serie A'da ligin en iyi orta sahası seçilen futbolcunun Asya kulüplerinin kıskacında olduğu aktarıldı.

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32 yaşındaki futbolcunun kulübü Flamengo'ya ve kendisine önemli teklifler yapıldığı iddia edilirken oyuncunun mali şartlardan dolayı Çin'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Diego Ribas'ın menajeri ve babası olan Djair de önceki günlerde Globoesporte'ye yaptığı açıklamada, "Ribas artık eski günlerindeki gibi. Morali ve futbolcu çok yükseldi. Karşılığını da alıyor. Önemli teklifler de alıyoruz. Çin Ligi Ribas'ın kariyerinin son döneminde değerlendirebileceği bir adres olabilir" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Diego Ribas'u transfer etmek isteyen Çin kulübün Tianjin Quanjian olduğu belirtildi. Teknik direktörlüğünü Juventus'un efsane ismi Fabio Cannavaro'nun yaptığı kulübün Temmuz ayında açılacak transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Bilindiği üzere Tianjin Quanjian ara transfer döneminde Witsel ve Pato'yu da kadrosuna dahil etmişti.Brezilya basınında Diego Ribas'ın transferi için Flamengo'nun 5 milyon euro karşılığında oyuncuyu serbest bırakabileceği belirtildi. (Yenişafak)

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