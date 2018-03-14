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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Halit Deringör hayatını kaybetti

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve teknik direktör Halit Deringör hayatını kaybetti...

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Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve teknik direktör Halit Deringör hayatını kaybetti. F.Bahçe Kulübü konuyla ilgili resmi sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınladı...

İşte o açıklama: 

"Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, “Kolay mı Fenerbahçeli Olmak” eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör’ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör’e Allah’tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi’ne baş sağlığı dileriz.

Merhum Halit Deringör’ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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