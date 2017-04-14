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Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi belli oldu

Kadınlar Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi USK Prag'ı 87 - 80 yenen Dinamo Kursk oldu.

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Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunda ikinci maç oynandı. Dinamo Kursk ile USK Prag'ın karşı karşıya geldiği maçta; Rus ekibi Kursk, Çek takımı USK Prag'ı normal süresi 77-77 tamamlanan mücadelenin uzatma periyodunda 87-80 yendi ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Dinamo Kursk arasında oynanacak final maçı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'de, UMMC Ekaterinburg ile USK Prag arasında oynanacak üçüncülük-dördüncülük karşılaşması da saat 14.30'da oynanacak.

Fenerbahçe 3. kez finalde

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncü kez final oynayacak.

Ligde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasına yer alan sarı-lacivertli ekip, daha önce 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da final oynamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı.

Bu iki finali de Ekaterinburg'da oynayan Fenerbahçe, ilkinde şampiyonluğu UMMC Ekaterinburg'a, ikincisinde de Galatasaray'a kaptırmıştı.

Avrupa Ligi'ni geçen sezon (2015-2016) üçüncü tamamlayan sarı-lacivertli takım, 2011-2012 ile 2014-2015 sezonlarında ise dördüncü olmuştu.

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